Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины за сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), использовав при этом 81 боеприпас, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате ранения получили четверо гражданских.

Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Одиннадцать обстрелов — на донецком направлении. Четырнадцать обстрелов — на горловском направлении. Один — на ясиноватском направлении, — говорится в сообщении представительства.

Ранее в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ по Новой Каховке погиб один мирный житель, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, еще один человек получил травмы. Сальдо отметил, что минометный артиллерийский огонь велся с правого берега по всему городу.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины села Вишнево Курской области. По его словам, обошлось без пострадавших, однако взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы.