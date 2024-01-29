Командир Саваль рассказал, почему его штурмовики стали «железными» для ВСУ Командир Саваль: ВСУ назвали нас «железными» после захвата опорных пунктов

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Командир приморских штурмовых подразделений 394-го полка пятой общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Саваль рассказал, почему украинские военные стали называть его бойцов «железными» штурмовиками. В Минобороны России отметили, что на счету данного подразделения десятки захваченных опорных пунктов ВСУ.

Один из боев за очередной опорник ВСУ продолжался в течение пяти дней. В результате 20 штурмовиков Саваля смогли обратить в бегство две сотни украинских солдат.

Я моим бойцам говорю: двое идете тихо, аккуратно. Кидаете гранату, заходите в окоп, при возможности хотя бы одного берите в плен. Вот так мы примерно шесть опорников взяли, без потерь. Поэтому они нас и назвали «железными» штурмовиками, — рассказал он.

Ранее боец с позывным Черемуха рассказал, что военнослужащие ремонтных подразделений 200-й гвардейской мотострелковой бригады Северного флота в составе группировки «Юг» смогли захватить американский бронетранспортер М113. Завладеть техникой, которую ВСУ поставляет Запад, удалось в районе Артемовска. Для безопасной транспортировки бронемашины из опасной зоны была проведена предварительная разведка и выбрано специальное время.