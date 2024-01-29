Российские военные захватили целый американский БТР под Артемовском Бойцы ВС РФ захватили американский бронетранспортер М113 под Артемовском

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота в составе группировки «Юг» смогли захватить американский бронетранспортер М113, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным Черемуха. Техникой, которую ВСУ поставляет Запад, удалось завладеть в районе Артемовска.

Ремонтной роты был обнаружен данный образец <...>. Это БТР М113 американского производства, полностью в исправном состоянии, — рассказал Черемуха.

По словам бойца, ремонтная рота привела технику в порядок и эвакуировала. Для безопасной транспортировки бронемашины из опасной зоны была проведена предварительная разведка и выбрано специальное время.

Ранее расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанесли на Краснолиманском направлении залповый удар по бойцам ВСУ в Серебрянском лесничестве. По данным Минобороны России, в результате украинские войска потеряли свыше 30 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач с помощью РСЗО «Торнадо-Г» отразили атаку штурмовых групп ВСУ на позиции российских войск на Купянском направлении. В российском военном ведомстве рассказали, что полученные с БПЛА кадры позволили убедиться в уничтожении целей.