В Кремле озвучили одну из главных целей СВО Песков назвал борьбу с националистами одной из целей спецоперации

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Борьба с националистами является одной из целей специальной военной операции России на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». По его словам, на Украине все еще сохраняются экстремистские настроения.

Сколько они пестовали вот этих неонацистов у себя, сколько они пестовали абсолютных националистов, экстремистски настроенных. Поэтому живут и такие настроения, да, это реальность. Кстати, это же одна из целей специальной военной операции — избавиться от этой реальности, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля подчеркнул, что для России предпочтительно решать задачи мирными и дипломатическими средствами. Песков объяснил, что РФ проводит спецоперацию потому, что коллективный Запад не желает учитывать российские интересы безопасности.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявил, что Запад своими заявлениями о намерении России напасть на страны НАТО пытается заставить Москву отказаться от задач спецоперации. При этом он заверил, что ничего подобного не произойдет. Нарышкин также подчеркнул, что результаты закрытых социологических опросов на Западе показывают усталость местного населения от украинского кризиса и отсутствие веры в поражение РФ.