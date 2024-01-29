Названа главная проблема ВСУ с танками Leopard FA: Украина не может использовать танки Leopard из-за проблем с обслуживанием

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard

ВСУ сталкиваются с проблемами при использовании немецких танков Leopard 2 из-за невозможности обеспечить надлежащее обслуживание этих боевых машин, говорится в статье Foreign Affairs. По мнению автора, это связано с плохой координацией действий украинских войск.

Из менее чем 100 Leopard 2 на вооружении Украины по меньшей мере 26 были подбиты, другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и обслуживанием, — говорится в публикации.

Автор пояснил, что применение и эффективность на поле боя любых танков, в том числе и Leopard, обеспечивается тесной координацией между артиллерией, пехотой и инженерными войсками. Однако в ходе контрнаступления в 2023 году ВСУ не смогли обеспечить эту взаимосвязь.

Ранее сообщалось, что в ВСУ растет недовольство американскими БМП Bradley из-за серьезных потерь в подразделениях, которые их используют. Украинские военные критикуют техническое состояние боевых машин. Кроме того, они считают, что БМП не приспособлены к холодному времени года.

Военный эксперт, политолог Алексей Живов отмечал, что танки Leopard 2, будучи довольно подвижными и оснащенными хорошей электроникой, тем не менее достаточно уязвимы для ударов БПЛА из-за слабой брони. По его словам, танк хорошо защищен лишь в лобовой проекции.