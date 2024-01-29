Стало известно о гибели начальника связи 103-ей бригады ТрО в зоне СВО Начальник связи 103-й бригады ТрО Владимир Тимьяк погиб в зоне СВО

Фото: МО РФ

Начальник связи 103-й бригады Территориальной обороны Вооруженных сил Украины (Львовская область) полковник Владимир Тимьяк ликвидирован в зоне проведения военной операции, сообщает Telegram-канал «Направленец по Украине». Отмечается, что офицер попал под обстрел в Купянском районе.

В Купянском районе ликвидирован начальник связи 103 бригады ТрО (Львовская область) полковник Владимир Тимьяк. Попал под обстрел 23 января, — говорится в сообщении.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что подразделения российской группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Табаевка, расположенный в Харьковской области. По данным ведомства, армии России также удалось отразить три атаки со стороны украинской армии в районе села Синьковка. Потери противника на данном направлении составили до 30 человек убитыми и ранеными.

Активные боевые действия также велись на Донецком направлении. По данным Минобороны России, за последние сутки войскам удалось поразить два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира», использовавшихся ВСУ. Потери противника среди личного состава оцениваются примерно в 210 человек. На Краснолиманском направлении был уничтожен один танк, до 280 украинских солдат были ранены или убиты, отметили в ведомстве.