На Украине рассказали о планах на военную кампанию 2024 года Полковник СБУ Костенко: Киев уйдет в оборону из-за меньшей помощи Запада

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина в 2024 году, вероятно, получит меньше помощи от Запада, чем в прошлом году, заявил The Washington Post секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко. По его словам, в таких условиях стратегия Киева будет сводиться к обороне.

Сейчас все указывает на то, что, возможно, у нас будет меньше (помощи. — NEWS.ru), чем в прошлом году, когда мы попытались перейти в контрнаступление и ничего не получилось. Если у нас будет еще меньше, тогда понятно, какой будет план. Это будет оборона, — заявил Костенко.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что только 25% оружия, поставляемого Украине странами НАТО, пригодно для применения на поле боя. Он не исключил, что ВСУ получают 60% обещанного объема военной продукции.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы. Представитель Белого дома подтвердил, что последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву.