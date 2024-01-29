Зеленский озвучил численность украинской армии Зеленский: численность ВСУ составляет 880 тысяч человек

Численность Вооруженных сил Украины составляет 880 тысяч человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD. Он добавил, что сейчас в стране работает порядка 30 млн человек.

У нас 880 тысяч, у нас миллионная армия. При этом у нас 30 млн человек работают сейчас, сказать точно цифру не могу. У нас за границу уехало 6,5-7,5 млн человек, точную цифру назвать не могу, — сказал он.

Ранее сообщалось, что до 30% солдат ВСУ на фронте страдают острыми психическими расстройствами. По оценкам Минздрава Украины, от 3 до 4 млн человек — как военных, так и гражданских, будут нуждаться в лечении психотравм по завершении боевых действий.

Руководитель патронатной службы «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Елена Толкачева пояснила, что Генштаб ВСУ понимает природу проблемы, но не осознает ее масштабов. Она подчеркнула, что среди украинцев насчитывается беспрецедентное количество травмированных солдат и призвала быть к этому готовыми.

Тем временем в офисе Зеленского сообщили, что в 2022 году он и его семья заработали 3,7 миллиона гривен (более $98 тысяч). Таким образом, за год доходы главы государства упали в три раза.