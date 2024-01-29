Стало известно, сколько Зеленский заработал в 2022 году Зеленский и его семья в 2022 году заработали более $98 тысяч

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

В 2022 году Владимир Зеленский и его семья заработали 3,7 миллиона гривен (более $98 тысяч), сообщили в его офисе. Таким образом за год его доходы упали в три раза.

Владимир Зеленский обнародовал декларации... об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы... Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3,692 миллиона гривен (более $98 тысяч), — говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

В 2021 году доходы президента Украины и его семьи составили почти 11 миллионов гривен (более $290 тысяч по текущему курсу), включая зарплату, проценты от банка и доход от аренды недвижимости. В сравнении с 2020 годом, доходы сократились на почти 12 миллионов гривен (почти $320 тысяч по текущему курсу). Офис Зеленского подчеркнул, что в 2021–2022 годах не произошло изменений в отношении активов, недвижимости и транспортных средств Зеленского.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Украина вступила в парламентский кризис, который может привести к сокращению полномочий Зеленского. По его мнению, сильная личная власть политика строилась на главенстве президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде, но внутренние конфликты приведут к перераспределению сил. Потеря парламентского большинства, по мнению аналитика, превратит Зеленского в «хромую утку».