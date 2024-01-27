Стало известно, сколько солдат ВСУ страдают психическими расстройствами The Times: до 30% солдат ВСУ страдают острыми психическими расстройствами

Фото: МО Украины

До 30% солдат ВСУ на фронте страдают острыми психическими расстройствами, сообщает американская газета The Times со ссылкой на аналитику Минздрава Украины. По оценкам ведомства, от 3 до 4 млн человек — как военных, так и гражданских, будут нуждаться в лечении психотравм по завершении боевых действий.

Руководитель патронатной службы «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Елена Толкачева в разговоре с изданием пояснила, что Генштаб ВСУ понимает природу проблемы, но не осознает ее масштабов. Она подчеркнула, что среди украинцев насчитывается беспрецедентное количество травмированных солдат и призвала быть к этому готовыми.

За 10 месяцев моя единственная победа заключалась в том, что мои руки перестали дрожать, а теперь и это началось снова. Борьба за собственное психическое здоровье — одна из самых тяжелых битв на поле боя, — поделился с изданием один из украинских военных.

Telegram-канал «Военное дело» ранее опубликовал видео, на котором офицер ВСУ, активно используя ненормативную лексику, оскорбляет солдат и угрожает им. Судя по кадрам, командир ведет разговор с бывшим студентом и экс-рабочим, обвиняя их в уклонении от мобилизации. В конце ролика он приказывает им рассчитаться «на 200 и 300», то есть на убитых и раненых.