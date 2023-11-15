Президентские выборы 2024 года: когда пройдут, будет ли участвовать Путин В обществе гадают, когда Путин начнет свою избирательную кампанию

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями избирательной системы страны, посвященную 30-летию ЦИК. Сугубо юбилейное по сути мероприятие стало для лидеров общественного мнения поводом обсудить, будет ли сам Путин баллотироваться на мартовских президентских выборах. В 2021 году он отмечал: само по себе наличие у него права переизбраться на новый срок стабилизирует ситуацию в стране. Когда российский лидер может объявить о своем участии и почему от него ждут это — в материале NEWS.ru.

Что Путин считает главным результатом любых выборов

Президент Владимир Путин в среду провел встречу с представителями избиркомов, посвященную 30-летию избирательной системы России.

«Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не определяющее, значение с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности», — сказал глава государства.

По его мнению, это важно как для легитимности избранной власти, так и для укрепления доверия россиян к итогам голосования.

Встреча президента с избиркомами убедила многих экспертов и общественных деятелей в мысли о том, что старт избирательной кампании самого Путина может состояться в ближайшее время.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве

Чего ждет общественность от мартовских выборов

Официально Путин пока не сообщал о своем выдвижении, но активность в кругу его сторонников на этой неделе выросла. Подполковник Росгвардии писатель Захар Прилепин присоединился к «Команде Путина», сообщила его пресс-служба.

«Команда Путина» — общественное движение в поддержку президента. СМИ не исключили, что Прилепин, как и певец SHAMAN (Ярослав Дронов), станут доверенными лицами Путина выборах.

NEWS.ru поинтересовался, что по этому поводу думают те, кто входил в круг доверенных лиц Путина на предыдущих выборах. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что на политическом горизонте не видит другого кандидата, кроме Путина.

«Не знаю, кто сегодня еще может сегодня справиться с теми глобальными вызовами, что стоят перед нами. Он — человек, который гарантирует стабильность внутри страны, Москвы. То есть с ним спокойнее», — сказал NEWS.ru Пригожин.

Он подчеркнул, что быть президентом РФ — значит нести большую ответственность за огромную страну, особенно в тех условиях, в которых находится Россия. Поэтому решение о выдвижении — исключительно личная прерогатива действующего российского лидера.

«Однополярный мир ушел в прошлое только благодаря Путину»

Россия вышла из кризиса, в который ее загнали прежние руководители, только благодаря Путину, заявил в беседе с NEWS.ru гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского народный артист России Эдгард Запашный. Он готов быть доверенным лицом и на мартовских выборах, если соответствующее предложение поступит.

«Я готов во всем и дальше поддерживать нашего лидера и верховного главнокомандующего. Если мне выпадет честь и дальше быть доверенным лицом Владимира Владимировича, я с удовольствием приму это приглашение», — сказал Запашный.

По его мнению, благодаря Путину «Россия обрела свой путь» и теперь не боится отстаивать свои интересы на международной арене.

«Страна часто действует в одиночестве, по многим вопросам становится примером для подражания. Однополярный мир ушел в прошлое только благодаря Владимиру Владимировичу. Я горжусь, что стал свидетелем этого события», — подчеркнул артист.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Владимир Путин и Эдгард Запашный

Когда начнется избирательная кампания Путина

О сроках начала избирательной кампании действующего президента эксперты рассуждают лишь предположительно, исходя из информации источников.

К примеру, по версии «Коммерсанта», старт кампании был намечен на начало ноября. Источник утверждал, что президент выдвинет свою кандидатуру на церемонии открытия международной выставки — форума «Россия» на ВДНХ 4 ноября. Однако при посещении выставки глава государства не сделал заявления такого рода.

7 ноября газета «Ведомости» со ссылкой на источники предположила, что депутаты «Единой России» обсудят старт президентской кампании в декабре. Издание сообщало, что единороссы могут провести съезд как раз на выставке «Россия».

Как Путин ранее отвечал на вопрос о своем переизбрании

Сам же Путин в феврале в послании Федеральному собранию пообещал, что выборы президента пройдут в строгом соответствии с законом.

«Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур», — отметил глава государства.

В ноябре 2021 года Владимир Путин подчеркивал: само наличие у него права переизбраться на новый срок, которое он получил после внесения поправок в Конституцию в 2020 году, стабилизирует ситуацию в стране. Тогда лидер страны признался, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на выборах 2024 года, но «формально это разрешение есть от народа».

«Делать это, не делать — посмотрю», — отметил тогда президент.

6 ноября агентство Reuters cо ссылкой на шесть неназванных источников сообщало, что Путин решил баллотироваться, а его советники готовят план кампании. Согласно публикации, российский лидер считает, что должен «провести Россию через самый опасный за несколько десятилетий период».

Фото: Kremlin.ru

Ради чего Путину идти на новые выборы

Путин не раз говорил о будущих задачах страны, которые можно решить в сроки, явно выходящие за рамки его нынешнего президентского срока.

Например, одной из важных нерешенных проблем страны президент называл относительно высокий уровень бедности. По словам главы государства, решение этого вопроса нельзя откладывать «на потом, на когда-нибудь». Так, в Едином плане по достижению национальных целей развития России на период до 2030 года намечено снизить в два раза уровень бедности — с 10,9% в 2023 году — до 6,5%.

Другой важной задачей, которой Путин, вероятно, займется в случае переизбрания, станет цифровизация.

«Россия находится в числе мировых лидеров в области „цифрового государства“, и это факт. Нужно укреплять эти позиции и идти дальше», — призывал президент минувшие летом, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По его мнению, российская цифровизация прежде всего направлена на улучшение взаимодействия власти с гражданами.

Кто войдет в штаб Путина

Источники РБК в начале недели сообщили: предвыборный штаб Путина, если глава государства примет решение о выдвижении, возглавит Андрей Ярин, начальник управления внутренней политики кремлевской администрации. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос РБК заявил, что «пока никто никуда не назначен». Он напомнил, что заранее в Кремле такое не комментируют и не анонсируют.

Фото: Александр Щербак/ТАСС Андрей Ярин

«Понятно, что эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов. Пока никаких решений на этот счет не принималось, — заявил Песков. — Понятно, что время к моменту объявления приближается. Но пока решений еще нет».

13 ноября «Коммерсант» со ссылкой на три близких к внутриполитическому блоку Кремля источника писал, что в администрации президента обсуждают состав инициативной группы, которая официально предложит кандидатуру Путина. Собеседники издания предположили, что в списки войдут публичные люди из разных сфер, имеющие влияние на аудиторию и ассоциирующиеся со специальной военной операцией России на Украине. Таким образом, согласно этой версии, Путин станет самовыдвиженцем, а не кандидатом от какой-либо партии.

Один из собеседников РБК также сообщил, что членами штаба, скорее всего, станут сотрудники нескольких кремлевских управлений, представители «Единой России», ОНФ. В частности, не исключено, что со стороны партии власти в штаб войдут замсекретаря генсовета «Единой России», глава центрального исполкома Александр Сидякин и его первый заместитель Наталья Орлова.

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