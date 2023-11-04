«Россия» открылась в Москве: кадры с выставки-форума Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетители на открытии международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Международная выставка-форум «Россия» открылась сегодня на ВДНХ в Москве. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию, а каждый желающий сможет прикоснуться к науке, культуре и новым технологиям. В рамках форума выступили секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Экспозиции отражают особенности каждого из 89 регионов страны.

Свои стенды представили и новые регионы. Запорожская область приглашает полюбоваться Запорожской АЭС и археологическим комплексом Каменная могила. Херсонская область названа благоприятной для развития детского туризма. Кроме того, организаторы оригинально отдали дань прошлому: вдоль экспонатов промаршировали мужчины в доспехах, символизируя римские гарнизоны, стоявшие во втором веке на территории Херсонеса.

Мероприятие продлится до 12 апреля следующего года, попасть на выставку можно бесплатно, иногда требуется регистрация на сайте. Как прошла церемония открытия — в галерее NEWS.ru.

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