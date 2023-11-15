Запашный вызвался стать доверенным лицом Путина на выборах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Россия вышла из кризиса, в который ее загнали прошлые руководители, только благодаря Владимиру Путину, заявил в беседе с NEWS.ru генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского народный артист России Эдгард Запашный. В связи с этим он заявил, что готов быть доверенным лицом главы государства на предстоящих выборах, если соответствующее предложение поступит.

Я готов во всем и дальше поддерживать нашего лидера и Верховного главнокомандующего. Если мне выпадет честь и дальше быть доверенным лицом Владимира Владимировича, я с удовольствием приму это приглашение, — сказал Запашный.

По его мнению, благодаря Путину «Россия обрела свой путь» и не боится отстаивать свои интересы на международной арене.

Страна часто действует в одиночестве и по многим вопросам становится примером для подражания. Однополярный мир ушел в прошлое только благодаря Владимиру Владимировичу Путину. Я горжусь, что стал свидетелем этого события, — подчеркнул народный артист.

На выборах президента РФ в 2012 и 2018 годах Эдгард Запашный являлся доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Запашный также является членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству, центрального штаба «Общероссийского народного фронта», общественного совета при комитете Госдумы РФ по культуре.

В Кремле, по данным СМИ, практически определились с составом команды предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина в случае его выдвижения на новый срок. Руководить работой избирательного штаба в случае участия Путина в выборах будет начальник кремлевского управления внутренней политики (УВП) Андрей Ярин. В штаб войдут сотрудники нескольких управлений Кремля, представители «Единой России» и «Общероссийского народного фронта».