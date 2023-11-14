РБК: Кремль определился с командой штаба Путина на выборах РБК: штаб Путина на выборах может возглавить начальник УВП Кремля Ярин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле практически определились с составом команды предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина в случае его выдвижения на новый срок, пишет РБК. По данным его источников, руководить работой штаба в случае участия Путина в выборах будет начальник кремлевского управления внутренней политики (УВП) Андрей Ярин.

По данным РБК, в путинский штаб войдут сотрудники нескольких управлений Кремля, представители «Единой России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ). По его информации, со стороны единороссов в штаб могут войти замсекретаря генсовета ЕР Александр Сидякин и первый замглавы центрального исполкома — руководитель управления финансово-хозяйственного обеспечения Наталья Орлова.

Как пишет издание, пока неясно, как будет называться должность Ярина. По информации РБК, он не будет публичной фигурой, как и другие чиновники. Предположительно, медийные функции станут выполнять сопредседатели штаба, чьи кандидатуры пока не определены.

По мнению журналистов, структура штаба будет похожа на ту, что была сформирована перед президентскими выборами 2018 года. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил изданию, что никаких назначений еще не было.

Заранее мы никогда такое не комментируем и не анонсируем, — подчеркнул Песков.

Ранее Путин утвердил поправки в закон о президентских выборах. В частности, документ уточняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках и вводит ограничения на съемку на участках в воинских частях. Также, согласно поправкам, на заседания избиркомов будут допускаться представители тех медиаресурсов, которые работают на основании трудового договора.