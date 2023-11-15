Появились кадры снайперской работы ВС России по ВСУ в Запорожской области Военкор Коц показал снайперскую работу ВС России по ВСУ в Запорожской области

Фото: МО РФ

Российские военные провели успешную атаку по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в Пятихатках Запорожской области, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он также опубликовал видео, на котором представлен удар артиллеристов и разведчиков отдельного разведывательного батальона.

На кадрах, сделанных с высоты птичьего полета, показано, как российские военные бьют точно в цель. После удара раздается сильный взрыв.

Ранее Коц показал, как ВС России «чугунием» с унифицированным модулем планирования и коррекции уничтожили железнодорожный мост ВСУ. На видео заметно, как атака точечно пришлась на мост, после чего произошел взрыв, и в небо взметнулись клубы густого дыма.

Также Telegram-канал «Иди и смотри» опубликовал кадры ликвидации американской боевой машины пехоты M2 Bradley в зоне спецоперации. По его данным, техника противника была поражена в районе Авдеевки с помощью беспилотника. При этом на видео, опубликованном каналом, видно, что российскими войсками также были уничтожены и другие образцы иностранной техники. В частности, в объектив камеры попали обгоревшие обломки танка, внешне напоминающего немецкий Leopard 2.