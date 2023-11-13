Появились подробности будущих президентских выборов в России «Ъ»: началась работа над составом группы по выдвижению Путина на выборы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Началось обсуждение по формированию инициативной группы по выдвижению главы российского государства Владимира Путина на грядущие выборы президента, узнал «Коммерсант» от источника в Кремле. По данным газеты, предварительный состав группы еще не определен, однако ожидается, что в нее войдут инфлюенсеры.

В администрации президента обсуждают состав будущей инициативной группы для выдвижения на выборы президента России Владимира Путина. Даже предварительного итогового состава группы пока нет, идет обсуждение, — пишет газета.

Также стало известно, что депутаты от партии «Единая Россия» намерены обсудить проведение президентской кампании в декабре. Это может произойти на съезде партии, который планируют провести на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

По словам руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, роль съезда будет в значительной степени идеологической. Предположительно, он пройдет 17 декабря при участии Владимира Путина. Окончательная дата съезда будет зависеть от графика российского лидера.

Президентские выборы в России должны пройти в марте 2024 года. Путин пока не заявлял о выдвижении своей кандидатуры. Однако по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, если глава государства будет баллотироваться, то конкурентов у него не будет.