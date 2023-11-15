Путин рассказал, что является главным результатом выборов в России Путин: легитимность — главный результат любых выборов в России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Легитимность является главным результатом любых выборов в России, поскольку это основа политической стабильности, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями избирательных комиссий страны. Он подчеркнул, что попытки вмешательства в избирательные процессы будут пресекаться и государство будет делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса.

Самым главным результатом любых выборов в России является их легитимность, потому что это основа политической стабильности, — заявил глава государства.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники в Кремле сообщил, что в администрации президента начали обсуждать состав будущей инициативной группы для выдвижения Путина на выборы президента. По данным газеты, пока не определен даже предварительный состав группы.

7 ноября газета «Ведомости» со ссылкой на источники в «Единой России» писала, что депутаты от партии планируют обсудить президентскую кампанию в декабре. Издание сообщало, что обсуждение может состояться на съезде, который единороссы могут провести на выставке «Россия» на ВДНХ.

В октябре глава Чечни Рамзан Кадыров во время акции по случаю 71-летия Путина высказал мнение, что в период проведения спецоперации действующего главу государства стоит сделать единственным кандидатом на президентских выборах.