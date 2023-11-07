Стало известно, когда «Единая Россия» начнет президентскую кампанию «Ведомости»: «Единая Россия» подключится к президентской кампании в декабре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты от партии «Единая Россия» намерены обсудить проведение президентской кампании в декабре, пишут «Ведомости». Это может произойти на съезде партии, который планируют провести на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Как сообщили изданию несколько источников в партии, мероприятие продлится один день. По словам руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, роль съезда будет в значительной степени идеологической. Предположительно, он пройдет 17 декабря. Ожидается участие президента России Владимира Путина. Окончательная дата съезда будет зависеть от графика главы государства.

Выборы президента России должны пройти в марте 2024 года. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что если Путин решит пойти на новый срок, то конкурентов у него не будет. Он также заявлял, что действующий президент на грядущих выборах сможет набрать более 90% голосов.

Позже он прокомментировал слухи о том, что действующий глава государства принял решение участвовать в выборах. Он отметил, что предвыборная кампания пока не начата и Путин не делал никаких заявлений о своем участии в президентской гонке.

Перед этим член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что предвыборная кампания потребует серьезного внимания и усилий, так как уже сейчас идет сильное политическое и информационное давление. По его словам, у России накоплен богатый опыт противодействия этому. Однако эта кампания потребует более серьезной ответственности, считает он.