Принят закон, позволяющий Путину вновь участвовать в президентских выборах

https://static.news.ru/photo/b4183516-8c87-11eb-b6ce-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин по истечении своих полномочий сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства. Соответствующий закон принят в среду, 24 марта, на пленарном заседании Госдумы.

Этим решением законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками в Конституцию РФ. Изменения дают право Владимиру Путину претендовать ещё на два срока. Авторами законопроекта были депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением, — сказано в документе.

Таким образом, предыдущие президентские сроки Владимира Путина не будут учитываться, если он решит баллотироваться на следующих выборах. Путин занимает этот пост с мая 2000 года с перерывом на 2008–2012 годы, когда президентом РФ был Дмитрий Медведев — в этот период Владимир Путин возглавлял правительство. Начиная с 2012 года срок полномочий главы государства составляет шесть лет.

Согласно закону «О выборах президента РФ», занять этот пост может гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживает в стране не менее 25 лет, а также не имеет и не имел раньше иностранного гражданства либо вида на жительство за границей. Это требование не относится к гражданам РФ, ранее бывших гражданами государства, которое — или часть которого — было принято в состав России в соответствии с федеральным конституционным законом.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин пока не принял решения по формату своего участия в выборах в Госдуму. Ранее в СМИ появилась информация, что лидер фракции «Единой России» в парламенте Сергей Неверов якобы предложил Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году.