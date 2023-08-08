Поддубный разоблачил цель поляков на Украине: что пишут военкоры 8 августа Сладков предсказал столкновение России и Запада в Африке

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Польская самоходная гаубица калибра Krab

Российские военные корреспонденты и блогеры прокомментировали главные события, связанные с проведением специальной военной операции на Украине. Сладков предсказал столкновение России и Запада в Нигере. Поддубный объяснил, какие функции выполняют польские специалисты на Украине. Коц назвал основной недостаток украинского ПВО. Что пишут военкоры 8 августа — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «Африка — второй фронт Европы»

Военный корреспондент Александр Сладков назвал Африку следующей точкой столкновения России и Запада — там вскоре могут начаться боевые действия, подчеркнул журналист, анализируя антифранцузский переворот в Нигере.

«Французы Украину еле вытягивают. А тут Африка бунтует. Давайте теперь и „за свое“ бодайтесь. Но и мы же Нигер в беде не оставим. Китай тоже Африку видит никак не американской. Мы еще и в Африке с вами повоюем, трусливые европейцы. Бывал я в жаркой черной Африке. К России там относятся очень хорошо. К другим белым — не так», — подчеркнул Сладков.

По данным французской радиостанции RFI, страны ЭКОВАС могут задействовать в случае интервенции в Нигер 25 тысяч военных для восстановления власти президента Мохамеда Базума. AFP уточняет, что в данный момент вариант военной операции не рассматривается.

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press Демонстрация в столице Нигера Ниамее

Андрей Руденко: «Украинские власти нужно изолировать от общества»

Военный репортер Андрей Руденко прокомментировал заявление советника президента Украины Олега Устенко, который допустил атаки на российские порты и корабли в Черном море в рамках «усилий по ослаблению Москвы».

«Есть способ остановить войну и спасти людей. Для этого нужно изолировать от общества шайку, засевшую в Киеве. Эти люди сумасшедшие и нуждаются в долгосрочном лечении», — считает Руденко.

Советник Зеленского Олег Устенко назвал военными целями любые суда, которые перевозят грузы в интересах России.

Евгений Поддубный узнал, что делают польские специалисты на Украине

Военный корреспондент Евгений Поддубный объяснил, что делают польские специалисты из оборонного холдинга «Польская группа вооружений» (PGZ) на Украине. Дочернее предприятие холдинга уже несколько месяцев работает в зоне СВО, подтвердил глава PGZ Себастьян Хвалек агентству PAP.

«Польские механики занимаются ремонтом самоходок Krab как в „полевых мастерских“ в непосредственной близости от ЛБС, так и на заводах в украинском тылу. К слову, у всех польских механиков из PGZ есть опыт работы в боевых условиях. Сопровождая польский контингент, они работали в Афганистане, Чаде, Румынии и Латвии», — подчеркнул Поддубный.

Михаил Онуфриенко: «Украину просили не использовать Abrams на поле боя»

Военный эксперт Михаил Онуфриенко предполагает, что США передали Киеву предписание не использовать основные танки Abrams на поле боя. Ранее было объявлено об одобрении поставки первой партии танков на Украину.

«США официально объявили об отправке на Украину первой партии танков Abrams со строгим предписанием ни в коем случае не использовать их на поле боя. Если вид горящих „леопардов“ — это гуд, то горящие сараи из-за океана — уже перебор. Так у аборигенов могут появиться сомнения в непобедимости Большого Брата, а это немыслимо», — высказал мнение Онуфриенко.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин предположил в комментарии NEWS.ru, что США могут запретить Киеву использовать танки в бою из-за репутационных рисков.

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press Танк Abrams

Александр Коц: «Украинскому ПВО не хватает боеприпасов»

Военный корреспондент Александр Коц со ссылкой Times рассказывает, что западные комплексы ПВО на Украине испытывают дефицит боеприпасов, который не могут покрыть действующие производственные мощности на Западе.

«Украинскую столицу сейчас от атак с воздуха защищают ЗРК Patriot, NASAMS, Crotale и С-300, у которых существует проблема нехватки боеприпасов. Ежегодно производится 150–160 ракет Patriot — такое же количество украинское ПВО расходует за месяц. Украинские расчеты ЗРК Patriot и NASAMS лупят в белый свет, как в копеечку и явно не думают, что ракета для первого стоит $4–5 млн, для второго — $1 млн», — отмечает журналист.

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press ЗРК Patriot

Юрий Котенок: «Версия с детонацией зерновой пыли станет основной»

Военный аналитик Юрий Котенок обратил внимание, что Турция так и не дала исчерпывающий комментарий о взрыве в порту Дериндже. Эксперт напомнил, что ряд источников ранее сообщил об использовании гуманитарного коридора для поставки оружия и взрывчатки для Украины.

«Что касается местного зернового совета, то там назвали в качестве возможной причины взрыва диверсию, однако данное предположение „выглядит слабым“, а вот версия со „взрывом зерновой пыли в результате химической реакции“ очень даже „сильной“. Скорее всего, на ней и остановятся, чтобы побыстрее закрыть тему», — полагает Котенок.

Взрыв в порту Дериндже, расположенном в западной части Турции, произошел в минувший понедельник, 7 августа. Точная причина происшествия неизвестна, однако предполагается, что взрыв произошел из-за детонации зерновой взвеси при разгрузке судов. Версию с намеренным подрывом порта власти страны считают маловероятной, что обусловлено строгими мерами безопасности, действующими в нем.

Александр Ходаковский: «ВС РФ заставили ВСУ бегать в Урожайном»

Командир отряда «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ не оставляют попыток взять под контроль село Урожайное на Южно-Донецком направлении. По его словам, попытки наступать успешно отражаются.

«Мы немного потупили, разбираясь, где свои, а где чужие, но потом мобилизовались и заставили противника бегать. Кто-то забежал на минное поле, кто-то начал бросать раненых и уносить ноги. Но упорству, с каким противник лезет в посёлок, можно позавидовать. Скорее всего он не успокоится и продолжит атаки», — рассказал Ходаковский.

Позднее командир добавил, что ВСУ задействовали в атаке БМП и танк, но снова потерпели неудачу.

«С северного направления на Урожайное пошли несколько бронемашин и один танк, который был быстро выведен из строя. За компанию с ним отправилась и одна БМП», — уточнил Ходаковский.

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