Администрация Эрдогана оценила последствия взрыва в порту Дериндже Около 20% запасов продовольствия в порту Дериндже получили повреждения после взрыва

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Запасы продовольствия, хранившиеся в порту Дериндже, получили повреждения после взрыва, рассказали представители администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По их словам, которые приводит РИА Новости, они хранились в силосе. Всего было повреждено около 20% запасов.

Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 тысяч тонн) запаса [продовольствия] было повреждено, — говорится в сообщении.

Ранее в турецких СМИ утверждалось, что в результате взрыва было уничтожено около 8 млн тонн запасов, однако в администрации президента страны опровергли эти заявления. Они подчеркнули, что общая вместимость хранилищ порта составляет 95 тысяч тонн.

Взрыв в порту Дериндже, расположенном в западной части Турции, произошел в минувший понедельник, 7 августа. Точная причина происшествия неизвестна, однако предполагается, что взрыв произошел из-за детонации зерновой взвеси при разгрузке судов. Версию с намеренным подрывом порта власти страны считают маловероятной, что обусловлено строгими мерами безопасности, действующими в нем.

Мэр города Зеки Айгюн отметил, что после взрыва в порту пострадали около 13 человек, также в домах местных жителей выбило окна. Пришвартованные в порту корабли не получили каких-либо повреждений.