Власти Турции назвали версию о подрыве в порту Дериндже маловероятной

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Правительство Турции не рассматривает версию о подрыве в порту Дериндже, заявил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал в комментарии телеканалу CNN Turk. По его словам, она кажется властям страны маловероятной, так как в порту действуют строгие меры безопасности, не позволяющие пройти без проверки даже государственным чиновникам.

Все возможности, конечно, будут оценены, но эта возможность [диверсии] рассматривается как более слабая, — рассказал он.

Мощный взрыв в районе турецкого порта Дериндже прогремел в понедельник, 7 августа. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, в том числе врачи. Точные причины взрыва неизвестны, однако предполагается, что это произошло из-за детонации зерновой взвеси при разгрузке судов. В свою очередь мэр города Зеки Айгюн считает, что это произошло из-за халатного отношения работников порта в вопросах обеспечения безопасности.

По данным властей города, в результате взрыва пострадали не менее 13 человек, в домах местных жителей выбило стекла. В Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции утверждают, что пришвартованные в порту корабли не были повреждены в результате взрыва. В ведомстве считают, что причиной происшествия стало «взаимодействие химических веществ» в силосной цистерне.