В турецком порту Дериндже произошел мощный взрыв: есть ли связь с Украиной

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В турецком порту Дериндже на Мраморном море прогремел взрыв, в результате которого пострадали 13 из 16 расположенных там зерновых терминалов. Ранены 13 человек. Что известно о случившемся, есть ли связь с событиями на Украине?

Почему произошел взрыв в порту Турции

Инцидент произошел в 95 км к востоку от Стамбула в западной части Турции. На кадрах с места происшествия видно, что взрыв прогремел прямо у резервуаров с зерном.

«Стало известно, что взрыв произошел в одном из элеваторов, предположительно, когда судно загружали зерном. Элеваторы регулярно проверяли, власти пока не объявляли, мог ли возникнуть взрыв из-за сжатия газа», — передал корреспондент телеканала CNN Turk с места инцидента.

Причиной ЧП могла стать утечка газа в газопроводе, но представители нефтегазовой компании Egoli Gas опровергли эту информацию по результатам проверки магистрали. Риск взрыва, по словам представителей организации, маловероятен, поскольку газопроводы работают при крайне низком уровне давления.

Мэр Дериндже Зеки Айгюн считает, что к ЧП привела халатность в вопросах обеспечения безопасности. Разбираться в причинах случившегося предстоит специалистам.

«Сейчас сразу не можем сказать, что дело в халатности, это предприятие, там приняты меры безопасности и правила работы. Технические специалисты точно оценят ситуацию и выскажутся о причине взрыва», — уточнил он.

Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз возможной причиной происшествия называет детонацию зерновой взвеси при разгрузке судов.

«По нашим данным, взрыв произошел из-за образования [зерновой] пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы. Технически взрыв зерновой взвеси возможен. На данный момент — это наша версия», — сообщил он.

На месте взрыва работают пожарные расчеты и бригады скорой помощи.

Что известно о последствиях взрыва в порту в Турции

В расположенных близ порта домах выбило стекла. Клубы дыма местные жители наблюдали из разных частей города, сообщил CNN Turk Зеки Айгюн.

«Я находился в километре от порта, когда услышал взрыв, и сразу поехал на место. Взрыв произвел разрушения в радиусе 25 метров. Выбиты окна в портовых зданиях на одной линии со взрывом. Инцидент был серьезным, но локальным. Пшеницу пересыпают постепенно, чтобы убедиться, что под ней никого нет», — отметил мэр Дериндже.

Ранения получили не менее 13 человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, они госпитализированы. Одного человека вытащили из-под обломков спасатели. Начальник пожарной службы Коджаэли Омер Исламоглу рассказал Hurriyet о пятерых раненых, которые были отправлены в больницы на машинах скорой медицинской помощи. Четверо из них находятся в удовлетворительном состоянии, один получил тяжелые травмы.

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило DHA, что в связи со взрывом никаких повреждений на пришвартованных в порту кораблях не отмечено. В ведомстве считают, что причиной ЧП с высокой степенью вероятности стало «взаимодействие химических веществ» в силосной цистерне.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформирован об инциденте. Оповещен о случившемся и глава МВД Али Ерликая.

Связан ли порт в Дериндже с Украиной

Этот порт активно использовался украинской стороной в рамках зерновой сделки. Россия вышла из этого договора 19 июля 2023 года и одновременно отозвала гарантии безопасности для судоходства в зерновом коридоре. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом заявил, что Москва вернется к соглашению, когда будут удовлетворены ее условия.

Как ранее писал NEWS.RU, в случившемся в порту есть определенные нюансы. Недавно турецкое судно, направлявшееся через Керченский пролив в Ростов-на-Дону, было завернуто. В трюме обнаружили специально оборудованное помещение со следами взрывчатки. Выяснилось, что прежде на этом корабле ходила украинская команда. Вскоре в трюме еще одного сухогруза были найдены следы мощной взрывчатки. При этом турецкие власти осуществляли формальный контроль за такими кораблями.

Депутат Госдумы Евгений Попов сомневается, что причиной взрыва стала случайная детонация зерновой пыли.

«Турецкая зерновая пыль выбрала очень странное время для детонации. Как будто пыли кто-то помог»,— отметил депутат Госдумы Евгений Попов в авторском Telegram-канале.

Член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также считает, что взрыв не был случайным.

«Какой калибр у взорвавшегося в Турции зерна?» — написал он в своем Telegram-канале.

В рамках сделки по вывозу зерна с Украины в августе 2022 года в порт Дериндже прибыл турецкий сухогруз с украинской кукурузой. Судно Polarnet под турецким флагом пришвартовалось в порту Дериндже в Измитском заливе 8 августа. Сухогруз отправился в Турцию из Черноморска, на его борту было 12 тысяч тонн кукурузы.

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