Стала известна еще одна версия взрыва в турецком порту TRT: ко взрыву в порту Дериндже могла привести зерновая пыль

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Ко взрыву в турецком порту Дериндже могла привести детонация зерновой взвеси при разгрузке судов, заявил в эфире телеканала TRT губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Ранее мэр города Зеки Айгюн озвучил другую версию: он предположил, что к инциденту привела халатность в вопросах обеспечения безопасности.

По нашим данным, взрыв произошел из-за образования [зерновой] пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы. Технически взрыв зерновой взвеси возможен. На данный момент это наша версия, — сказал чиновник.

Он добавил, что версия является предварительной, произошедшее будет детально изучено специалистами. Губернатор также сообщил, что инцидент не привел к блокировке порта, вход для судов свободен.

Порт Дериндже расположен на западе Турции, на берегу Мраморного моря. Момент взрыва попал на видео, судя по кадрам, это произошло у крупных резервуаров. На место происшествия направлены пожарные и медики.

Ранее сообщалось о мощном взрыве на одной из главных автомагистралей Йоханнесбурга. В результате один человек погиб, еще 40 пострадали. Изначально предполагалось, что причиной взрыва стала утечка газа в газопроводе. Однако представители южноафриканской нефтегазовой компании Egoli Gas опровергли эти сообщения после тщательной проверки магистрали.