Мощный взрыв прогремел в крупном порту на западе Турции

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Мощный взрыв прогремел в районе крупного турецкого порта Дериндже, сообщает агентство IHA. Гавань расположена в западной части республики на берегу Мраморного моря.

По данным журналистов, к месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб, в частности, медики. Причины инцидента пока не сообщаются, однако, судя по кадрам из порта, взрыв произошел у крупных резервуаров. Информации о пострадавших нет.

Ранее также сообщалось о мощном взрыве на одной из главных автомагистралей Йоханнесбурга. Судя по видео с места событий, взрывной волной подкинуло несколько автомобилей, в том числе два крупных минивэна. В результате взрыва один человек погиб, еще 40 пострадали.

Изначально предполагалось, что причиной взрыва стала утечка газа в газопроводе. Однако представители южноафриканской нефтегазовой компании Egoli Gas опровергли эти сообщения после тщательной проверки магистрали. В компании отметили, что газопроводы работают при крайне низком уровне давления, поэтому риск взрыва оценивается как низкий.

Также стало известно о взрыве в кафе «Дельмар» города Баксан в Кабардино-Балкарии. В результате происшествия пострадали три человека, в заведении были выбиты окна. По данным регионального управления ГУ МЧС РФ, причиной взрыва стала вспышка газовоздушной смеси в помещении кафе без последующего горения.