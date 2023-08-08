«Жалкие трусы»: почему в России растет число избиений участников СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали второго участника избиения ветерана специальной военной операции, произошедшего в селе Нерчинский Завод Забайкальского края. Правоохранители занимаются поиском третьего подозреваемого. Какие еще известны случаи нападения на участников СВО? Почему эти эпизоды в последнее время происходят все чаще?

Как часто участники СВО подвергаются нападениям

В Забайкалье участник спецоперации на Украине, потерявший в бою ногу, подвергся групповому нападению. Нападавших подбадривало шесть девушек, которые также оскорбляли другого участника СВО, пытавшегося защитить товарища. Помимо этого, злоумышленники разбили его автомобиль.

Одному из участников избиения, 27-летнему жителю села, уже предъявлены обвинения по факту умышленного причинения вреда здоровью и повреждения имущества. Сумма материального ущерба оценивается в 800 тысяч рублей. Второму соучастнику следователи в ближайшее время предъявят обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Личность третьего напавшего на ветерана уже установлена. Им оказался 43-летний житель Нерчинского Завода. Он объявлен в розыск. Расследование находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

В Ленобласти в феврале 2023 года получил серьезные травмы, а спустя месяц скончался в больнице другой участник СВО. 41-летний мужчина с женой хотели зайти в клуб в Гатчине, но их не пустили. Между охранниками и военнослужащим завязался конфликт. Его супруга рассказала 47news, что в ходе словесной перепалки на ее мужа с кулаками набросились сотрудники клуба.

«Слово за слово, началась перепалка, и они его стали бить впятером. Все в одинаковой одежде, охранники, наверное. Один с барным стулом кинулся. Я побежала, остановила машину Росгвардии, потом полиция приехала. Один из сотрудников зашел внутрь, а когда вышел — сказал, что камер в заведении нет, и развел руками», — сообщила она.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Его передали в отдел по расследованию особо важных дел.

Еще один российский военнослужащий был избит в июле в курортном городе Судак, где он восстанавливался в местном санатории после ранения, полученного на Украине. Поводом для нападения, как сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, стала одежда с символами Z.

«Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой», — отметил чиновник.

В марте в поселке Кикнур убили 25-летнего военнослужащего, приехавшего в отпуск из зоны СВО. Молодого человека до смерти избила группа из шести человек, передает РИА Новости. Двое предполагаемых участников находятся под стражей в СИЗО Кирова, двое под домашним арестом, еще с двоих взято обязательство о явке, они проходят по уголовному делу в качестве свидетелей. Виновникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Как реагирует общество на избиения участников СВО

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов незамедлительно отреагировал на избиение участника спецоперации в Нерчинско-Заводском районе. В своем Telegram-канале он заявил, что ситуация находится на контроле краевых властей и Москвы.

«Произошло абсолютно недопустимое. Реакция будет быстрой и жесткой. В соответствии с законом. Все правоохранительные органы действуют. Никто не уйдет от ответственности!» — высказался он.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в личном Telegram-канале сообщил, что после зафиксированных случаев избиения участников спецоперации разбираться нужно не только с нападавшими, но и с сотрудниками полиции.

«К местным правоохранителям — в первую очередь к полиции — возникает масса вопросов. Пока история не получила огласки, уголовного дела — почему-то возбуждать не хотели. Только после вмешательства губернатора края Александра Осипова ситуация изменилась», — заметил политик.

Актриса Яна Поплавская возмутилась, что в деле об избиении участника СВО в Забайкальском крае нападавшими значатся двое мужчин, а поддерживающие их девушки могут остаться безнаказанными. В авторском Telegram-канале звезда выразила надежду, что это дело станет показательным.

«Статьи должны быть более жесткими! А фигурантами этих дел должны быть все восемь участников нападения. Не может быть, что кто-то был „случайным свидетелем“. Эти жалкие трусы должны всей своей компанией присесть на несколько лет. Потому что этот судебный процесс должен быть показательным», — добавила она.

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