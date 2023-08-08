Над избившими участника СВО в Забайкалье нависла еще одна статья По факту избиения участника СВО в Забайкалье возбудили дело о дискредитации спецоперации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело по факту избиения в Забайкальском крае участника СВО, потерявшего в бою ногу, объединили с делом о дискредитации военной операции, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Осипов. Он также отметил, что ситуацию взял под личный контроль заместитель генпрокурора по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Демешин.

Дело передали в Следственный комитет и объединили с делом о публичной дискредитации СВО, — написал губернатор.

Осипов добавил, что прокуратура требует наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества — автомобиля потерпевшего.

Избили участника военной операции, вернувшегося с инвалидностью, 6 августа в населенном пункте Нерчинский Завод. По предварительным данным, мужчину избивали двое молодых людей, еще шесть человек, включая двух девушек, подбадривали их. Кроме того, они оскорбляли другого ветерана, попытавшегося защитить товарища. Злоумышленники также разбили машину участника СВО.

Одного из нападавших задержали. Ему предъявлены обвинения в умышленном причинении легкого вреда здоровью и уничтожении имущества из хулиганских побуждений. Второго злоумышленника ищут.

Потерпевший находится в больнице. Он записал видеообращение, в котором высказался против самосуда над своими обидчиками. Он подчеркнул, что их следует судить в соответствии с законодательством.