Избитый в Забайкалье инвалид – участник СВО записал обращение из больницы

Фото: Социальные сети

Ветеран спецоперации ВС РФ на Украине, потерявший ногу в результате боевых действий, записал видеообращение после того, как на него напала группа злоумышленников в Забайкальском крае. На видео, которое опубликовал Telegram-канал SHOT, пострадавший заявил, что против самосуда в отношении обидчиков. Мужчина считает, что судить нападавших следует по закону.

Это дело, конечно, сейчас — это фиаско. Когда у вас идет СВО, и такие люди у вас есть, но с ними надо работать. В данный момент с ними работает отдел полиции. <...> Я хочу сказать, чтобы не было самосуда, что есть закон, и они все понесут уголовную ответственность, и очень строго, — сказал ветеран.

Ранее сообщалось, что мужчина подвергся нападению группы злоумышленников в населенном пункте Нерчинский Завод. Ветерана избивали двое мужчин, а еще шесть человек, включая двух девушек, подбадривали нападавших. Они также оскорбляли другого участника СВО, который попытался защитить товарища.

В региональном управлении МВД уточнили, что нападению предшествовал конфликт в кафе между двумя компаниями посетителей. Все участники и очевидцы инцидента установлены. Одного подозреваемого уже задержали.