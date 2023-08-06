В Забайкалье жестоко избили участника СВО: кто напал, причины конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участника специальной военной операции (СВО) избили в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае, сообщил губернатор региона Александр Осипов в своем Telegram-канале. Что известно о состоянии мужчины и реакции общественности?

Почему начался конфликт

Осипов отметил, что инцидент произошел в местном кафе между двумя компаниями, в одной из которых находился участник специальной военной операции.

«По отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки. Несмотря на то что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения», — объяснил губернатор Забайкалья.

По информации издания Readovka, конфликт начался из-за того, что мужчина служил в зоне СВО.

«Его товарищ, тоже лишившийся конечности на фронте, попытался вмешаться, после чего избили и его под улюлюканье еще шести человек», — рассказала сестра избитого мужчины.

Что известно о состоянии пострадавшего

Губернатор Забайкальского края проинформировал, что он пообщался с пострадавшим, который рассказал о своем состоянии.

«Настроение у него бодрое. Сказал, что обидно, что есть такие люди, с которыми он столкнулся. При этом Михаил защищал присутствовавшего с ним товарища, на которого первоначально словесно напали, и сказал: «За что вы на него нападаете? Он вообще мобилизованный. Каждого из вас могли мобилизовать», — отметил Александр Осипов.

Какое наказание могут получить нападавшие

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подчеркнул, что наказание должны понести все участники избиения, в том числе и лица, оскорблявшие мужчину.

«К уголовной ответственности должны быть привлечены все участники избиения инвалида СВО: и те, кто бил, и те, кто оскорблял. Да и статью за дискредитацию вооруженных сил и участников СВО никто тоже не отменял», — высказался он в Telegram-канале.

Глава региона пообещал, что реакция на данный инцидент будет жесткой и в соответствии с законом.

«Один подозреваемый в избиении участника спецоперации задержан. Возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — сообщил глава региона в Telegram-канале.

Как в России отреагировали на избиение участника СВО

Бывший мэр Читы Александр Сапожников в беседе с KP.RU выразил уверенность в том, что компетентные органы разберутся в данной ситуации и накажут виновных. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев в Telegram-канале сообщил, что возьмет ситуацию под собственный контроль, чтобы нападавшие ответили перед законом.

Первые слова участника СВО после избиения

Пострадавший поблагодарил всех за поддержку. Видеообращение мужчины опубликовал губернатор Забайкальского края.

«Хочу вам сказать спасибо, что вы все вместе, что вы не бросили меня, и за теплоту и заботу, что мне пишут на телефон. Это приятно и тепло. У меня всё хорошо, я в больнице. Всё, что нужно было от медиков, первую помощь, я получил. У меня нет никаких причин жаловаться или переживать», — высказался он.

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