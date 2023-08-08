Жилые кварталы Донецка под сильным обстрелом: как ВСУ атакуют РФ 8 августа ВСУ выпустили 148 снарядов по столице региона, один человек пострадал

Фото: МО Украины

Российские регионы 8 августа вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были перехвачены и посажены два ударных украинских беспилотника. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что с самого утра ВСУ обстреливают Донецк. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах несколько населенных пунктов региона. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Где посадили украинские дроны

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вечером 7 августа средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были перехвачены и посажены два ударных беспилотника самолетного типа. По его словам, на корпусе одного из дронов была нанесена символика батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки на подлете к Белгороду системой противовоздушной обороны был сбит украинский БПЛА самолетного типа. По его словам, пострадавших нет. Фрагментами беспилотника повреждены крыши трёх частных жилых домовладений.

Гладков рассказал, что в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено шесть артиллерийских снарядов. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. В Журавлевке с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство, также ВСУ атаковали село с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. В результате работы ПВО фрагментами сбитого беспилотника повреждена линия электропередачи в одном из населенных пунктов района. В настоящее время ЛЭП восстановлена.

«В Краснояружском районе по окраине села Староселье выпущено 11 артиллерийских снарядов. Также из миномета обстреляли окраину села Вязовое — зафиксировано 14 прилетов. В результате обстрелов ни в одном из сел пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор сообщил, что В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь минометных снарядов, по хутору Панков — четыре минометных снаряда, по международному автомобильному пропускному пункту (МАПП) «Шебекино» — шесть. Кроме того, в селе Чураево сбит украинский беспилотник. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Как ВСУ обстреляли Донецк

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что утром 8 августа украинские военные выпустили 148 снарядов по жилым кварталам Донецка. По его словам, в результате обстрелов пострадал один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждения получили шесть жилых домов в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка, Ясиноватой. Пушилин подчеркнул, что обстрелы со стороны ВСУ ведутся с самого утра. Он уточнил, что удары по Донецку наносились с применением реактивной артиллерии калибра 122 мм, а также ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм.

Где ВСУ пытались прорваться

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военнослужащие отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР. По его словам, ВС РФ также уничтожили склад украинских войск в районе Владимировки и пункт временной дислокации у Угледара.

Кроме того, как заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрин, российские военные предотвратили две попытки ВСУ перебросить личный состав на катерах в устье Днепра. У островов Борщевой и Белогрудый на Херсонском направлении были уничтожены три лодки, перевозившие до 15 украинских бойцов.

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