Депутат Госдумы усмотрел след США во взрыве в турецком порту Дериндже Депутат ГД Гаджиев: США было бы выгодно взорвать турецкий порт Дериндже

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Взрыв в турецком порту Дериндже мог быть выгоден противникам Турции и России, а также противникам их двусторонних отношений, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по безопасности Абдулхаким Гаджиев. По его мнению, диверсию мог осуществить коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что пока турецкие власти не завершили расследование, сложно делать далеко идущие выводы, но вариант с диверсией исключать нельзя.

Взрыв в порту вполне могли организовать силы, которые не заинтересованы в контактах России и Турции. <...> Диверсия в порту, если она была, направлена против Турции и против России, против двусторонних отношений. Кому выгоден разрыв отношений между Анкарой и Москвой, думаю, что всем понятно — это коллективный Запад, управляемый из США, — сказал Гаджиев.

Он отметил, что в результате происшествия было уничтожено около 15 тысяч тонн зерна. По его мнению, в масштабах рынка это количество является ничтожным, однако сам факт произошедшего ставит под вопрос надежность Турции как торгово-экономического партнера.

Ранее власти Турции не исключили, что причиной взрыва на элеваторах порта Дериндже в провинции Коджаэли на западе Турции могла быть диверсия. Глава Турецкого зернового совета (ТЗС) Ахмет Гюльдал отметил, что окончательного заключения о причине взрыва в порту пока нет, специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и другие данные об инциденте.

Мощный взрыв в районе турецкого порта Дериндже прогремел в понедельник, 7 августа. По данным властей города, в результате взрыва пострадали не менее 13 человек, в домах местных жителей выбило стекла. Точные причины взрыва неизвестны, однако предполагается, что это произошло из-за детонации зерновой взвеси при разгрузке судов. В свою очередь мэр города Зеки Айгюн считает, что это произошло из-за халатного отношения работников порта в вопросах обеспечения безопасности.