Стало известно о планах африканских стран вторгнуться в Нигер RFI: cтраны Африки планируют отправить в Нигер контингент в 25 тысяч военных

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Нигерия совместно с рядом африканских стран намеревается отправить военный контингент в Нигер, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на неназванного нигерийского чиновника. Он отметил, что свои войска также могут выделить Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар. Общая численность контингента может составить 25 тысяч человек.

Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости, — говорится в сообщении.

CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что вооруженные силы Нигера перебрасывают подкрепления в Ниамей из-за угрозы иностранной интервенции. Ранее мятежники отказались передавать власть свергнутому президенту Мохамеду Барзуму по требованию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

По данным телеканала, вечером 7 августа в столицу Нигера прибыли около 40 пикапов. Военнослужащие не только готовятся к возможной интервенции, но и собираются успокоить общественность на фоне тревожных новостей. Местные жители продолжают закупаться продуктами на случай боевых действий. Вместе с тем некоторые граждане отмечают, что они готовы встретить интервентов с оружием в руках.

Представители сил мятежников ранее заявили, что по меньшей мере два центральноафриканских государства готовятся к военной операции против Нигера. Они уже приступили к переброске сил.