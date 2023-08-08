Армия Нигера перебрасывает подкрепления в столицу из-за угрозы интервенции

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Нигера перебрасывают подкрепления в Ниамей из-за угрозы иностранной интервенции, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Ранее мятежники отказались передавать власть свергнутому президенту Мохамеду Барзуму по требованию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

По данным телеканала, вечером 7 августа в столицу Нигера прибыли около 40 пикапов. Военнослужащие не только готовятся к возможной интервенции, но и собираются успокоить общественность на фоне тревожных новостей. Местные жители продолжают закупаться продуктами на случай боевых действий. Вместе с тем некоторые граждане отмечают, что они готовы встретить интервентов с оружием в руках.

Хватит, мы много страдали при этом режиме, который отдал все Франции, мы не боимся ЭКОВАС или кого-либо еще, — рассказал каменщик Али Майкано.

Представители сил мятежников ранее заявили, что по меньшей мере два центральноафриканских государства готовятся к военной операции против Нигера. Они уже приступили к переброске сил.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее провела переговоры с мятежниками. Она охарактеризовала беседу как трудную, но предельно откровенную. По ее словам, Белый дом будет искать дипломатические пути решения конфликта.