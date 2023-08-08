Что известно о попытке ВСУ перебросить личный состав в устье Днепра

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Российские военные за прошедшие сутки пресекли две попытки Вооруженных сил Украины перебросить личный состав на катерах в устье Днепра на херсонском направлении. Что известно о попытках ВСУ форсировать реку?

Как ВС РФ предотвратили высадку ВСУ в устье Днепра

Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что у островов Борщевой и Белогрудый из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три лодки, перевозившие до 15 украинских военных.

«За прошедшие сутки военнослужащими российской группировки войск „Днепр“ на херсонском направлении предотвращены две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра», — сказал Кодрян.

В ходе контрбатарейной борьбы в корабельном районе Херсона артиллеристы выявили и уничтожили 120-мм миномет вместе с расчетом.

Как часто ВСУ пытались форсировать Днепр

ВСУ накапливали силы для форсирования Днепра в контролируемой Киевом части Херсонской области. О планах украинских военных российской стороне было известно заранее, заявил глава российской администрации района Юрий Барбашов.

Вооруженные силы России пресекли в ночь на 8 августа 2023 года попытку высадки десанта ВСУ в районе села Казачьи Лагеря, были уничтожены лодки и экипаж. Российской армией также были нанесены удары по скоплению ВСУ на острове в низовьях Днепра. 5 августа появились кадры, на которых показывалось, как российская группировка «Днепр» применила ракеты «воздух-поверхность» и нанесла высокоточный удар.

ВС РФ 1 августа 2023 года уничтожили две лодки и 10 военнослужащих ВСУ около островов Просеретский и Даманский на реке Днепр в Херсонской области, а также зенитно-ракетный комплекс IRIS-T производства Германии. На Каховском направлении в зоне СВО были поражены две позиции подразделений ВСУ около Змеевки и Михайловки.

20 июля 2023 года стало известно, что ВС РФ уничтожили две украинские лодки и 12 украинских военнослужащих при попытке ВСУ форсировать Днепр в районе Антоновки. В Корабельном районе был поражен 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом к нему, а в островной зоне уничтожили гаубицу «Мста-Б». Около населенного пункта Софиевка была пресечена попытка форсирования реки Днепр. В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» уничтожено три лодки и 12 боевиков ВФУ. Помимо этого, были выведены из строя гаубицы М-777 и САУ 2С3 «Акация».

Что эксперты говорят о планах ВСУ по форсированию Днепра

Днепр находится под надежной защитой Вооруженных сил РФ. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в авторском Telegram-канале.

«Все, кто попытается высадиться, будут уничтожены», — отметил он.

Российские военные, дислоцированные на левом берегу Днепра, успешно противостоят всем видам вооружения и в ответ уничтожают украинскую технику и позиции, заявил РИА Новости командир взвода с позывным Анапа.

«Мы справляемся. Отвечаем крупнокалиберными пулеметами, минометами. Танки работают, также запускаем свои „птички“ (БПЛА, — NEWS.ru), делаем с них „скидки“. Находим, разведываем и уничтожаем», — отметил офицер.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил «Известиям», что форсирование Днепра — сложная операция, которая не под силу ВСУ. Он уверен, что все попытки украинских военных на этом направлении будут пресечены.

«В прошлом году мы наблюдали, как украинские силы пытались форсировать эту реку в районе Энергодара. Это была самая массовая операция. В результате украинские силы понесли гигантские потери — фактически все, кто пытался форсировать реку, были уничтожены. Новую наступательную операцию, в ходе которой надо будет брать подготовленные укрепрайоны, можно назвать самоубийственной», — добавил Леонков.

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