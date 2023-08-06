ВСУ нанесли очередной удар по Чонгарскому мосту: почему он важен для ВС РФ

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Обстрелял Чонгарского моста

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Чонгарский мост на севере Крыма. Часть ракет была сбита средствами ПВО, рассказал глава региона Сергей Аксенов. Почему Киев в очередной раз предпринимает попытки атаковать данный путепровод?

Что известно о сегодняшнем ракетном ударе ВСУ

Глава Крыма сообщил, что на Чонгарском мосту зафиксировано одно попадание.

«Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет. Временно проезд осуществляется через ПП "Армянск" и "Красноперекопск"», — отметил Аксенов.

По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

«Также киевские террористы обстреляли натовскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и поселок Чонгар. Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима — попадание в поселковую школу», — высказался он.

Работает ли сообщение между Крымом и Херсонской областью

Сальдо подчеркнул, что транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск.

Пресс-служба Министерства транспорта Крыма пояснила в своем Telegram-канале, что Крымский мост и Керченская паромная переправа работают в штатном режиме.

«Работа пропускного пункта Джанкой временно приостановлена. ПП "Армянск" и ПП "Перекоп" работают в штатном режиме. В целях обеспечения комфортных условий прохождения досмотра и предупреждения очередей логистика организовывается следующим образом: через ПП "Перекоп" движутся исключительно грузовые машины и фургоны; через ПП "Армянск" движутся легковые автомобили и рейсовые автобусы», — говорится в сообщении ведомства.

Как ВСУ первый раз атаковали Чонгарский мост 22 июня

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале рассказал, что украинская армия нанесла ракетный удар по переправе 22 июня. Жертв зафиксировано не было, но пострадало дорожное полотно.

На месте были найдены осколки снарядов французской маркировки. В СК РФ отметили, что удар по Чонгарскому мосту нанесли четырьмя ракетами.

«По предварительным данным, зафиксировано четыре прилета неустановленных ракет», — заявил представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединенной группировке войск.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов после атаки ВСУ пообещал, что подобные инциденты будут продолжаться и дальше.

«Сейчас идет работа, и она будет продолжена <...>. Продолжение следует», — сказал он в эфире украинского телеканала.

Зачем ВСУ бьют по Чонгарскому мосту

По словам военного аналитика Михаила Онуфриенко, мосты, по которым были нанесены удары, важны для снабжения южных российских группировок.

«Потому что подкрепление и снабжение из Крыма идет туда в достаточно больших количествах. В том числе там воюют и отряды добровольцев, сформированные из крымчан. Удары ВСУ по нашим тылам, в частности по Чонгару, свидетельствуют о попытке затруднить общую логистику для наших войск. Но это еще не говорит о том, что Киев готовит наступление именно здесь, через Днепр», — объяснил эксперт.

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