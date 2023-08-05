Уничтожение спецназа ВСУ на острове Буряковый попало на видео

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Херсонский вестник» опубликовал видео уничтожения спецназа ВСУ на острове Буряковый в пойме Днепра. Удар был нанесен расчетами беспилотной авиации и корабельными установками РСЗО МС-227 из состава системы «Огонь».

Военный корреспондент Чингис Дамбиев до этого опубликовал видео работы артиллерии ВС РФ зажигательными боеприпасами по позициям украинских формирований в Старомайорском. На кадрах показано попадание снарядов по пункту ВСУ.

Telegram-канал «Воин DV» до этого опубликовал видео уничтожения украинских военных, закопавшихся в землю на Угледарском направлении. По его данным, позиции противника поразил минометный расчет 68-го армейского корпуса российской группировки войск «Восток».

Минобороны РФ 3 августа сообщило об ударах авиации и артиллерии группировки войск «Восток» по ВСУ на Южно-Донецком направлении. По данным МО, противнику нанесли поражение в районах Угледара, Пречистовки, Макаровки и Старомайорского в ДНР. За сутки на данном направлении ВСУ потеряли до 175 военных, один танк, две боевые бронемашины, две артиллерийские системы М777 и гаубицу Д-30.