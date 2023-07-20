Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили две украинские лодки при попытке ВСУ форсировать Днепр, рассказал источник ТАСС в экстренных службах Херсонской области. По его словам, в результате огневого поражения были уничтожены 12 солдат противника.

На херсонском направлении пресечена попытка ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Антоновка. В результате огневого поражения уничтожено 2 лодки и 12 боевиков ВФУ, — говорится в сообщении.

Российские военные нанесли удары и по другим позициям ВСУ в Херсоне. Так, в Корабельном районе был уничтожен 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом к нему, а в островной зоне — гаубица «Мста-Б». В Херсонской области выведены из строя гаубицы М-777, САУ 2С3 «Акация», а также радиолокационная станция ВСУ.

В Сети ранее было опубликовано видео разгрома ВСУ артиллерийскими ударами под Артемовском, расположенным в северной части Донецкой Народной Республики. На кадрах видно, как ВС РФ наносят удары по подразделениям противника, пытавшимся закрепиться в лесополосе и разрушенных сооружениях близ грунтовой дороги. Все цели удара были достигнуты.