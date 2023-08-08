Сальдо оценил последствия ударов ВСУ фугасными снарядами по Херсонщине Сальдо: ВСУ не нанесли большого урона при обстрелах Херсонской области фугасными снарядами

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Украинские военные периодически обстреливают поля в Херсонской области фугасными снарядами, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, оперативные службы вовремя реагируют на удары, из-за чего серьезных последствий обстрелов не наблюдается.

Стреляют в том числе зажигательными фугасными снарядами просто по полям, где идет уборка, и таким образом поджигают. Но вовремя реагируют и спецслужбы, и аграрии. Пока большого урона именно от зажигательных процессов нет, — сказал Сальдо.

Также он утверждает, что ВСУ ведут неприцельные обстрелы по жилым постройкам в Херсонской области. Чиновник уточнил, что каждый день украинские военные выпускают от 150 до 300 снарядов по домам на левом берегу области.

Ранее Сальдо заявил, что Вооруженные силы России пресекли попытку высадки десанта ВСУ в районе села Казачьи Лагеря. По его словам, российские силы уничтожили два украинских катера при попытке высадить десант на левом берегу Днепра. Он заверил, что берег под надежной защитой.

До этого экстренные службы Херсонской области сообщили, что двое человек погибли в результате удара ВСУ по населенному пункту Горностаевка. Утверждается, что в общей сложности ВСУ выпустили по нему около 14 снарядов за сутки.