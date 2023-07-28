Военэксперт раскрыл нюанс поставок американских Abrams на Украину Военэксперт Суконкин: США не хотят видеть горящие Abrams, поэтому могут запретить ВСУ применять их в бою

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press

Основной боевой танк США Абрамс

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что США запретят Украине применять танки Abrams в зоне СВО из-за репутационных рисков. Эксперт не исключил, что в Вашингтоне не хотят видеть уничтоженные боевые машины на поле боя.

Лондон запретил Киеву использовать Challenger на поле боя. Вероятно, США поступят также, чтобы не нести репутационных потерь — запретить ВСУ применять Abrams в бою, чтобы не появились фотографии с уничтоженными танками. Тем более мы видели, как украинцы ставили на разрекламированные немецкие «Леопарды» свою динамическую защиту, считая, что в поставляемом виде они не защищены от российских противотанковых средств, — добавил Суконкин.

По его словам, Abrams создадут проблем в зоне СВО не больше, чем состоящие на вооружении ВСУ Т-64, Т-72, Т-80, Leopard, а также польский вариант Т-72.

Abrams — это просто танк, не обращайте внимания на название. При наличии современных средств поражения он ничем ни лучше, ни хуже вышеперечисленных. Эту новость нужно воспринимать не как поставку 20-30 Abrams, а просто 20-30 танков. Они не обладают каким-то превосходством. Сейчас все танки примерно одинаковые, — подытожил Суконкин.

Власти США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре текущего года, сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. При этом американское руководство планирует направить часть танков в Германию, где они пройдут модернизацию. После этого боевые машины будут переданы Киеву.

Издание отмечает, что Вашингтон намерен передать Киеву старые модели М1А1 вместо современной версии А2. На подготовку последнего варианта мог уйти целый год. С танков снимут все чувствительные технологии, в том числе секретную броню из обедненного урана.

Пентагон в марте сообщил, что намерен отправить Украине из своих запасов 31 танк Abrams. Прежде в США неоднократно указывали на наличие сложностей с доставкой Abrams, их обеспечением топливом, ремонтом и поддержкой.