Бывший посол в Нигере оценил, сможет ли Запад противостоять России в Африке Дипломат Корендясов: бороться с растущим влиянием России в Африке невозможно

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Вид на город Ниамей, который является столицей Нигера

Попытки Запада бороться с растущим влиянием России в Африке обречены на провал, заявил NEWS.ru бывший посол СССР и России в Буркина-Фасо, Мали и Нигере Евгений Корендясов. По его словам, западные страны, в частности Франция, настолько испортили свою репутацию в колониальные и неоколониальные времена, что теперь им не на что рассчитывать в регионе.

Запад усиливает свое давление на страны Африки с целью компрометации российской позиции. Тот факт, что Запад считает Россию опасным игроком, который противостоит сохранению гегемонистской тенденции, напротив только поднимает престиж и влияние Москвы в регионе, — говорит Корендясов.

Эксперт считает, что африканцы начинают массово осознавать важность суверенитета и охотно идут на соглашения с Россией. По его словам, именно за Москвой закрепилась слава страны, которая придерживается принципов равноправия и государственного суверенитета.

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд встретилась с военными, которые свергли власть в Нигере и предостерегла их от контактов с Москвой и российскими ЧВК. Она заявила, что путчисты, которые рассчитывают на помощь группы «Вагнера», понимают какие риски это несет для их суверенитета.