Нигер готовится к войне: вмешаются ли в конфликт Россия и ЧВК «Вагнер» Ситуация в Центральной Африке обостряется

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

7 августа мятежники в Нигере закрыли воздушное пространство страны, опасаясь, что члены Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) начнут военное вторжение. По данным Associated Press, повстанцы уже попросили о военной помощи у российской ЧВК «Вагнер». Близкие к ЧВК эксперты рассказали NEWS.ru, что ответ на просьбу новых властей Нигера может быть положительным. В Кремле подчеркнули, что внимательно следят за политическим кризисом в стране. Вмешается ли Россия в ситуацию в Нигере и поможет ли мятежникам ЧВК «Вагнер» — в материале NEWS.ru.

Когда будет вторжение в Нигер

В понедельник военный совет мятежников объявил о закрытии воздушного пространства Нигера из-за возможного военного вторжения. Новые власти Нигера направили дополнительные войска в приграничные с Нигерией и Бенином районы. Мятежники считают, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил в рамках подготовки военной интервенции.

В воскресенье истек срок ультиматума ЭКОВАС с требованием «восстановить свергнутого президента Мохамеда Базума». Участники сообщества обещали принять меры, в том числе «с применением силы», если этого не произойдет в течение недели. По истечении этого срока путчисты удерживают власть. Они проигнорировали требования ЭКОВАС и заявили, что готовы защитить страну, если на нее нападут.

Фото: Dracorius White/ZUMAPRESS.com

Грозивший военной интервенцией ЭКОВАС не спешит переходить к радикальным мерам. Как сообщает The Wall Street Journal, западноафриканские государства не успели подготовиться должным образом, поэтому «отложили» вторжение на неопределенный срок. Пока западноафриканские страны лишь на бумаге согласовали план предполагаемой интервенции, который включает порядок и время размещения вооруженных сил. Издание подчеркивает, что сообщество так намекает на дипломатическое урегулирования конфликта и дает мятежникам возможность «откатить назад то, что они сделали». В практической плоскости ЭКОВАС пока ограничилось введением санкций, включая закрытие границ с Нигером, введение запрета на авиасообщение и приостановку финансовых операций.

В столице Нигера Ниамее тем временем «праздничная атмосфера», пишут французские СМИ. Путчисты собрали на местном стадионе почти 30 тысяч своих сторонников. Демонстранты скандировали лозунги в поддержку нового лидера генерала Абдурахмана Тчиани и благодарили его за свободу. Демонстрации прошли мирно, в руках участников акции были флаги Нигера и России. Одно из основных требований демонстрантов — полный вывод французских военных в течение месяца. В этой стране дислоцированы порядка 1,5 тыс. французских военных.

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press Митинги в городе Ниамей

Кто может вторгнуться в Нигер

Мятежники потребовали вывода 1,5 тыс. французских военнослужащих в связи с денонсацией соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны. Страны подписали документ в 1977 году. Французская сторона отказывается признавать отмену договора. В Париже утверждают, что Военный совет Нигера не является законным руководящим органом и не имеет права денонсировать международные соглашения.

Как африканисты объяснили NEWS.ru, у ЭКОВАС нет вооруженных сил, поэтому при интервенции будут задействованы армии участниц сообщества. Члены союза с самыми сильными армиями — Чад и Нигерия — от интервенции отказались. 6 августа сенат Нигерии принял резолюцию, согласно которой отказался использовать вооруженные силы против Нигера. За день до этого аналогичное решение принял министр обороны республики Чад Дауд Яйя Брахим.

В любом случае вторжение в Нигер пройдет с участием французских сил, заявил NEWS.ru политолог Кирилл Семенов. Он подчеркнул, что Париж намерен сохранить свое присутствие в этой стране, несмотря ни на что. Однако за возможную интервенцию, по его словам, будут отвечать силы ЭКОВАС.

Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Армия Нигера не такая большая — порядка 10 тыс. человек. Но и силы, которые может выделить ЭКОВАС, тоже относительно небольшие. Боевые действия также могут привести к активизации ИГИЛ*, находящегося в Западной Африке. Вероятно, ситуация с безопасностью там ухудшится. Этот регион сейчас очень нестабильный, чем террористы и пользуются, создавая вакуумные территории под своим контролем», — заявил Семенов.

В чем обвиняют Россию

Москвы официально выступает против переворота в Нигере. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, вмешательство внерегиональных сил в дела западноарифканской страны не поможет урегулировать конфликт. Несмотря на это, новые власти позволяют проводить в стране митинги пророссийского характера. Некоторые манифестанты держали в руках российские флаги. Среди лозунгов можно было услышать: «Да здравствует Россия!», «Да здравствует Путин!» и «Долой Францию!».

Кроме того, две соседние с Нигером и дружественные России страны — Буркина-Фасо и Мали — выступили в защиту организаторов мятежа. Они пообещали покинуть ЭКОВАС в случае вторжения в Нигер и направили свои делегации в мятежную страну, чтобы «засвидетельствовать солидарность с братским народом». В ответ французская авиакомпания Air France сообщила, что приостанавливает авиасообщение с Буркина-Фасо и Мали до 11 августа.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что Россия причастна к организации переворота в Нигере. По его словам, в пользу этого свидетельствует решение «пророссийских» Мали и Буркина-Фасо поддержать мятежников.

Фото: Dracorius White/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вмешается ли Россия и ЧВК «Вагнер» в ситуацию в Нигере

По мнению источников Associated Press, российская ЧВК «Вагнер» станет гарантией того, что новые власти Нигера удержат власть в своих руках. Нигер оставался одной из последних стран, на которые распространялось французское влияние. Поэтому эксперты назвали смену власти в этой стране подарком для президента России Владимира Путина, ведь президент Франции Эммануэль Макрон по сути потерпел здесь политическое фиаско.

«Вагнеровцы» — боеспособные ребята, которые «могли бы помочь народу Нигера в борьбе против французского капитализма», заявил NEWS.ru политолог Самер Суэйфан, сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он высказал мнение, что помощь Нигеру со стороны ЧВК «Вагнер» зависит от личного решения самого Пригожина.

«Переворот совершен не против президента или народа. Он произошел против французского диктата и колониальных стран, которые эксплуатируют Нигер, его народ и природные ресурсы. „Вагнер“ может лишь помочь установить порядок и справедливость, чтобы управлять страной без вмешательства извне. Какой будет эта помощь, будет, скорее всего, зависеть от Евгения Викторовича. Теоретически все возможно», — считает Суэйфан.

Хотя Россия как государство не будет вмешиваться в кризис в Нигере, члены российских ЧВК могут стать стороной конфликта пояснил NEWS.ru африканист и военный переводчик Андрей Есипов.

«Если в Нигер будут вмешиваться внешние силы из ЭКОВАС, то руководство Нигера будет в праве обращаться за помощью ко всем, кто им сочувствует, будь то ЧВК или соседние страны», — говорит эксперт.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Есипов пояснил, что новое руководство Нигера прежде всего поддерживают Буркино-Фасо и Мали, где у власти также находятся военные. По данным эксперта, в этих странах могут находится силы «Вагнера».

Вмешательство России в конфликт в Нигере категорически исключено, сказал NEWS.ru африканист Александр Зданевич. Эксперт сказал, что по какому бы сценарию ни развивалась ситуация в африканской стране, российский МИД будет призывать стороны прийти к конституционному способу решения конфликта.

«Мятежники сейчас просят помощи у ЧВК „Вагнер“. Они видят успешность этой организации и поэтому предлагают такие инициативы», — объяснил специалист.

Зданевич считает, что сложно прогнозировать, откликнется ли «Вагнер» на призыв путчистов, так как это частная организация со своими интересами.

В Москве в любом случае официально ожидают, что ситуация в западноафриканской стране войдет в законное русло. Пока этого не произойдет, ни о каких контактах между Москвой и новыми властями Нигера речи быть не может, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это первоочередные вещи, которые, с нашей точки зрения, должны быть предприняты и реализованы», — сказала Захарова.

* террористическая организация, деятельность в РФ запрещена

Читайте также:

«Русский след» в путче в Нигере: нужна ли Путину большая война в Африке

Бойцы ЧВК «Вагнер» могут разместиться в Нигере на фоне госпереворота

Переворот в Нигере: что теряет Франция, при чем тут Россия и ЧВК «Вагнер»