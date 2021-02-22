Около 1,2 тысячи случаев коронавируса за сутки выявили в Москве

В Москве за сутки выявлено 1198 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель за последние несколько месяцев. Последний раз подобные значения столичные медики зафиксировали в сентябре 2020 года.
Общее число заразившихся с начала пандемии в городе составило 970 755, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
Выписанных из больниц за минувшие 24 часа оказалось больше, чем новых пациентов — 1364. В целом справиться с болезнью по состоянию на 23 февраля смогли уже 887 637 человек.
Вместе с тем за сутки в столице зарегистрировано 49 летальных исходов. Всего скончался 14 831 житель Москвы.
Москва по-прежнему остаётся лидером заболеваемости в России. Далее в первой пятёрке идут Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Свердловская области.
В целом по стране, согласно официальной статистике, коронавирусной инфекцией заразились 4 189 153 человека (11 823 за минувшие сутки), выздоровели 3 739 344 пациента (12 943), а умерли 84 047 россиян (417), писал NEWS.ru. Сейчас под наблюдением врачей находятся 365 762 инфицированных.