Около 1,2 тысячи случаев коронавируса за сутки выявили в Москве

https://static.news.ru/photo/af29736e-75b0-11eb-a389-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за сутки выявлено 1198 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель за последние несколько месяцев. Последний раз подобные значения столичные медики зафиксировали в сентябре 2020 года.

Общее число заразившихся с начала пандемии в городе составило 970 755, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Выписанных из больниц за минувшие 24 часа оказалось больше, чем новых пациентов — 1364. В целом справиться с болезнью по состоянию на 23 февраля смогли уже 887 637 человек.

Вместе с тем за сутки в столице зарегистрировано 49 летальных исходов. Всего скончался 14 831 житель Москвы.

Москва по-прежнему остаётся лидером заболеваемости в России. Далее в первой пятёрке идут Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Свердловская области.

В целом по стране, согласно официальной статистике, коронавирусной инфекцией заразились 4 189 153 человека (11 823 за минувшие сутки), выздоровели 3 739 344 пациента (12 943), а умерли 84 047 россиян (417), писал NEWS.ru. Сейчас под наблюдением врачей находятся 365 762 инфицированных.