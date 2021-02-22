https://static.news.ru/photo/85c6b3be-75b1-11eb-99a2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики зафиксировали 417 смертей от COVID-19 за последние сутки в РФ. Общее количество летальных исходов достигло 84 047. Кроме того, за минувшие 24 часа новой коронавирусной инфекцией заразились 11 823 гражданина РФ (всего 4 189 153 за время пандемии), выздоровели 12 956 человек (3 739 344).

Активных случаев в РФ, по данным на утро 23 февраля 2021 года, 365 762, передаёт портал стопкоронавирус.рф. ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Накануне главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский заявил, что весной 2021 года нового пика заболеваемости COVID-19 в России может и не последовать. По его словам, позитивно влияет на ситуацию постепенное расширение вакцинации и то, что коронавирус в стране успешно учатся лечить.

В свою очередь главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов считает, что россиянам следует продолжать соблюдать меры профилактики, несмотря на снижение заболеваемости. По его словам, к этому вынуждает то, что так называемый коллективный иммунитет в обществе пока не сформирован и в России «только началась программа вакцинопрофилактики», писал NEWS.ru.