В России за сутки выявлено 11,8 тысячи случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/beb2dcd4-75b1-11eb-bdcc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России зафиксировано 11 823 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. С начала пандемии в стране заразились около 4,2 млн человек.

Из больниц по выздоровлении выписаны 12 943 пациента. Общее число выздоровевших в настоящее время составляет более 3,7 млн человек.

За сутки скончались 417 заболевших. Всего жертвами инфекции в России стали 84 047 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Лидируют США, где число выявленных случаев заражения превышает 28 млн, а количество летальных исходов перевалило за полмиллиона. В первую тройку также входят Индия и Бразилия, а на четвёртом месте находится Великобритания.

Всего в мире зафиксировано 111,7 млн случаев заражения коронавирусом. За время пандемии скончались 2,4 млн человек и 63 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из российского НИУ «Высшая школа экономики» первыми в мире выявили генетическую предрасположенность к тяжёлой форме COVID-19. Они построили модель, обеспечивающую интегральную оценку возможной мощности Т-клеточного иммунного ответа на коронавирус. Проверяли модель, анализируя генотипы более 100 пациентов, переболевших смертоносной инфекцией, и более 400 — здоровых людей. Сравнение с реальной клинической картиной подтвердило эффективность модели. Руководитель исследования профессор Александр Тоневицкий отметил, что оно также позволяет оценить, как новые мутации коронавируса могут влиять на развитие Т-клеточного иммунитета к вирусу.