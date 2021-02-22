Выявлена генетическая предрасположенность к тяжёлой форме коронавируса

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Учёные из российского НИУ Высшая школа экономики первыми в мире выявили генетическую предрасположенность к тяжёлой форме COVID-19.

Результаты их исследования разместил журнал Frontiers in Immunology.

Т-клеточный иммунитет является одним из важных механизмов, который использует организм для борьбы с вирусными инфекциями. В его основе лежит процесс презентации, или обнаружения вирусных пептидов на поверхности инфицированных клеток, за которым следует активация Т-лимфоцитов, убивающих вирус.

За презентацию вируса в клетках отвечают молекулы лейкоцитарного антигена класса I (HLA-I). Набор из шести таких молекул уникален для каждого человека и передается по наследству. Поэтому, когда у человека генный набор плохо обнаруживает вирусы, весьма вероятно, что заболевание будет протекать тяжело. Именно эту взаимосвязь между генотипом HLA-I и тяжестью коронавируса изучили российские специалисты.

Они построили модель, обеспечивающую интегральную оценку возможной мощности Т-клеточного иммунного ответа на коронавирус. Проверяли модель, анализируя генотипы более 100 пациентов, переболевших смертоносной инфекцией, и более 400 — здоровых людей. Сравнение с реальной клинической картиной подтвердило эффективность модели.

Профессор Александр Тоневицкий, декан факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ, руководивший исследованием, подчеркнул, что выбранный подход также позволяет оценить, как новые мутации коронавируса могут влиять на развитие Т-клеточного иммунитета к вирусу.

Например, мы сможем выявлять группы пациентов, у которых заражение новыми штаммами SARS-CoV-2 может привести к более тяжёлым формам заболевания, — пояснил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медицинские учреждения Индии отмечают рост числа пациентов, которые в связи с коронавирусом жалуются на проблемы с психическим здоровьем. Об этом рассказал директор Центрального института психиатрии Басудеб Дас. По его словам, специалисты должны быть готовы противостоять новой пандемии. Лечение таких случаев может продолжаться в течение нескольких следующих лет даже после завершения вакцинации, пояснил Дас.