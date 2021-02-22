В Индии рассказали о пандемии психических расстройств из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/5aa6b5ba-755e-11eb-bf97-96000091f725_660.jpg Фото: Idrees Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медицинские учреждения Индии отмечают рост числа пациентов, которые в связи с коронавирусом жалуются на проблемы с психическим здоровьем. Об этом рассказал директор Центрального института психиатрии Басудеб Дас.

По его словам, специалисты должны быть готовы противостоять новой пандемии, сообщает издание The Hindu.

Лечение таких случаев может продолжаться в течение нескольких следующих лет даже после завершения вакцинации, — пояснил Дас.

Он добавил, что у каждых двух пациентов из десяти врачи отмечают такие симптомы, как депрессия, тревога, посттравматическое стрессовое расстройство и психологические травмы из-за смерти друзей и близких.

Сразу три специализированных института в Индии несколько месяцев готовят врачей, медсестёр и социальных работников, способных помогать людям, страдающим от проблем с психическим здоровьем после коронавируса. Уже обучено 175 специалистов, подчеркнул Дас.

Ранее NEWS.ru сообщал, что носящие очки люди лучше защищены в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявили индийские учёные. Они пообщались с 304 пациентами с COVID-19 и выяснили, что 19% из них большую часть времени носят очки. Учёные пришли к выводу, что люди в очках реже трогают лицо и глаза.