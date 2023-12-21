Охлобыстин «словил пулю» в Донбассе: как ВСУ атакуют РФ 21 декабря

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Актер и режиссер Иван Охлобыстин с супругой Оксаной

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Беспилотник упал в подмосковном Наро-Фоминске. Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел из легкого стрелкового оружия в Донбассе. Военкомат попытались поджечь с помощью фейерверка в Волгограде. 15 человек пострадали при обстрелах Донецкой Народной Республики. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Беспилотник рухнул в Наро-Фоминске

Беспилотный летательный аппарат рухнул в районе Краснопресненского пруда в подмосковном Наро-Фоминске. Это произошло накануне вечером. При этом власти информацию об инциденте не комментировали.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, грохот от падения был слышен за несколько километров. Место происшествия оцепили. Оперативным службам пришлось перекрыть Магистральную улицу: по словам очевидцев, обломки упали рядом с проезжей частью.

ВСУ ударили по больнице и машине скорой помощи в ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 25 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 26).

Обстрелам подверглись районы Донецка, Горловки и Ясиноватой. В областном центре повреждения получили семь жилых домов, травматологический центр и троллейбусное депо, в Горловке — магазин.

В результате обстрелов пострадали 15 человек, в частности мужчина 1968 года рождения, который в этом момент находился возле больницы № 35 на улице Кирова. Кроме того, украинский беспилотник сбросил боеприпас на машину скорой помощи в селе Верхнеторецком Ясиноватского муниципального округа.

«20 декабря беспилотный летательный аппарат сбросил взрывоопасный предмет на автомобиль скорой медицинской помощи. <...> В момент атаки бригада спешила на вызов. К счастью, медики не получили серьезных травм», — прокомментировали атаку в Минздраве региона.

На Донецком направлении украинские войска совершили 15 обстрелов из РСЗО и артиллерии. На Горловском — семь артобстрелов, в том числе с применением кассетных боеприпасов. А на Ясиноватском направлении украинская армия стреляла из артиллерии трижды. Всего по населенным пунктам ДНР за последние сутки выпустили 79 снарядов.

Актер Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

Российский актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе, когда вез туда гуманитарную помощь. Об этом сообщила его дочь. По ее словам, артист «словил пулю», но его спас бронежилет. Как утверждает Telegram-канал Mash, инцидент произошел «пару дней назад».

«Все нормально! Не переживаем! Да, попал под обстрел. <...> Спас бронежилет. От пули — трещина в ребре, как говорят врачи. Ничего страшного. Будем живы!» — прокомментировал случившееся сам Охлобыстин.

БПЛА пытался атаковать Брянскую область

Украинский беспилотник самолетного типа сбили средствами ПВО над Суражским районом Брянской области. Это произошло утром 21 декабря. Как заверил губернатор Александр Богомаз, от падения обломков никто не пострадал, разрушений нет.

Между тем накануне БПЛА попытался атаковать нефтепровод «Дружба» в Дятьковском районе. По данным Telegram-канала SHOT, его обломки нашли в лесу, недалеко от одноименного поселка, в 40 километрах от границы. Власти эту информацию не комментировали.

Женщина напала с фейерверком на здание военкомата в Волгограде

В Волгограде санитарка детской больницы попыталась поджечь здание военкомата с помощью фейерверка. Инцидент произошел днем 20 декабря на Социалистической улице.

По информации SHOT, 41-летняя женщина подожгла 54-зарядный фейерверк и закинула его в фойе здания, после чего попыталась сбежать. Охранявший военкомат казак вовремя успел вынести фейерверк из помещения. Вскоре поджигательницу задержали.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дроны совершили налет на Белгородскую область

За минувшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 27 снарядов из артиллерии и минометов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, под огнем оказались Журавлевка, Щетиновка, Заречье-Второе, Пороз, Рождественка, Середа и Белянка. Обошлось без последствий на земле.

Также ВСУ продолжали атаковать регион беспилотниками. На пограничный КПП «Нехотеевка» и окраину села Староселье БПЛА сбросили взрывные устройства. Также Староселье атаковал дрон-камикадзе. При этом никто не пострадал, разрушений нет.

Еще один беспилотник удалось сбить средствами ПВО в районе села Ближнего. Его обломки упали в поселке Комсомольский. Повреждения получил легковой автомобиль. Никто из местных жителей не пострадал.

Разбившийся БПЛА нашли на пляже в Севастополе

Жительница Севастополя обнаружила на одном из местных пляжей разбившийся украинский дрон-камикадзе «Бобер». Об этом накануне вечером сообщил Telegram-канал Mash.

На место находки женщина сразу вызвала полицию. Помимо штатной боевой части с 20 килограммами взрывчатого вещества внутри беспилотника обнаружили брикеты с пластидом массой 10 килограммов. По информации Mash, предполагается, что к падению БПЛА мог привести перегруз.

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