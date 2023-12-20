В Крыму нашли упавшего из-за перегруза взрывчаткой украинского «Бобра» Украинский дрон «Бобер» упал на пляже в Севастополе

В Севастополе на одном из пляжей обнаружили разбившийся украинский дрон-камикадзе «Бобер», пишет Telegram-канал Mash. Причиной падения беспилотника мог стать тот факт, что на аппарат нагрузили слишком много взрывчатки. Опубликованы кадры с места, на которых видно внутренности БПЛА. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным Mash, дрон нашла местная жительница, гулявшая по пляжу с собакой. Крымчанка вызвала полицию. Специалисты осмотрели находку и пришли к выводу, что это украинский беспилотник.

Помимо штатной боевой части с 20 килограммами взрывчатого вещества в упавшем «Бобре» обнаружили целлофановые пакеты с пластидом. Брикеты весили 10 кг. Именно дополнительная нагрузка могла повести аппарат носом вниз при полете.

Украинские военные могли использовать дроны «Бобер» при атаках на Москву. В частности, БПЛА, вероятно, применялись ВСУ для налета на «Москва-Сити» в ночь на 1 августа.

Журнал Newsweek писал, что дальность полета таких БПЛА составляет примерно 1000 км. По оценке экспертов, которые приводило издание, конструкция «Бобра» во многом схожа с российскими беспилотниками «Герань» и иранскими дронами Shahed. Украинский БПЛА летит медленно и стабильно, что позволяет преодолевать ему большие расстояния, отмечалось в материале.