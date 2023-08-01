Newsweek: комплекс «Москва-Сити» могли атаковать украинские «Бобры» Newsweek: ВСУ могли использовать дроны «Бобер» для атаки на Москву

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Lookl Press

Вооруженные силы Украины предположительно использовали беспилотные летательные аппараты «Бобер» во время атаки на Москву, произошедшую в ночь на 1 августа, сообщает издание Newsweek. По его данным, дальность полета такого дрона составляет примерно тысячу километров.

Эксперты по вооружениям отмечают, что конструкция дронов «Бобер» во многом схожа с российскими дронами «Герань», а также с иранскими дронами Shahed. Считается, что он оснащен небольшим бензиновым двигателем. Украинский БПЛА летит очень медленно и стабильно, что позволяет ему преодолевать большие расстояния.

Аналогичное мнение ранее высказал директор российского Музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с MK.ru. По его словам, дрон «Бобер» — новая разработка украинских конструкторов, чьи настоящие характеристики строго засекречены. Один из аппаратов был посажен средствами РЭБ, на нем была обнаружена взрывчатка советского производства, способная пробивать бетонные укрытия.

Юрий Кнутов ранее рассказал, каким образом украинские беспилотники смогли навестись на «Москва-Сити». По его мнению, для этого могли использоваться радиомаячки, установленные диверсантами во время посещения башен. В Минобороны России эту информацию не комментировали.