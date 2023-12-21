Санитарка детской больницы в Волгограде напала на военкомат с фейерверком SHOT: санитарка волгоградской детской больницы напала на военкомат с фейерверком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает о нападении жительницы Волгограда на военный комиссариат Ворошиловского района. По данным канала, 41-летняя женщина, работающая сестрой-хозяйкой в детской больнице, подожгла у здания 54-зарядный фейерверк и закинула его в фойе помещения. Как сообщает канал, ее задержали при попытке сбежать с места инцидента после содеянного. Минобороны данную информацию не комментировало.

Канал отмечает, что фейерверк из здания вынесли, никто не пострадал. По данным SHOT, мотивы женщины, которая в данное время находится в декрете, выясняются, с ней работают правоохранители, уголовное дело пока не возбуждено.

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